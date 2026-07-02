Yarım asırdan fazla hapis cezası ile aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, hakkında yarım asrı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının kalıcı kılınması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, 'Silahlı Yağma' suçundan hakkında 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen İ.A. isimli şahsın saklandığı adres belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan zanlı, adli mercilerdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı