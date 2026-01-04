Haberler

İzmir'de 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İzmir'de 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen T.B. (42) durduruldu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; 'Silahla yağma' suçundan hakkında 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

Ankara semalarında gizemli bir cisim görüldü
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor