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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım günü hırsızlık suçundan aranan firari şahsın kayıt dışı bir adreste saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda M.B. (25) yakalandı. Yapılan aramalarda bin 225 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, bir hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 645 lira ele geçirildi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı