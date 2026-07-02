Balıkesir'de şarampole uçan otomobilde 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında şarampole uçan otomobilde 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kendi imkanı ile araçtan hafif yaralı olarak çıktı.

Olay İvrindi ilçesine bağlı Soğanbükü Mahallesi girişinde meydana geldi. İvrindi yönünden gelen 38 BG 274 plakalı Opel araç ile Soğanbükü mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili şarampole uçurdu. Kaza ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kaza mahalline gittiğinde araç sürücüsünün otomobilden kendi imkanı ile hafif yaralı olarak çıktığı görüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı