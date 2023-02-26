İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü
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100'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne İtalya açıklarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarparak battı. Korkunç kazada en az 30 göçmen hayatını kaybederken, göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları belirtildi.
İtalya açıklarında, içerisinde 100'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50'ye yakın göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.
KAYALIKLARA ÇARPARAK BATTI
İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa