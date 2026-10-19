Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da 6 kişi, Kocaeli'de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı