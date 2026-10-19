İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da 6 kişi, Kocaeli'de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı