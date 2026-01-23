Haberler

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
