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İstanbul merkezli 4 ilde yeni nesil çete operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 4 ilde 'yeni nesil çete' olarak tabir edilen suç ağlarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki kundaklama ve silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu tespit edildi, tahkikat sürüyor.

Yeni nesil çete" olarak tabir edilen suç ağlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlılar, İstanbul Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde bir dizi kundaklama ve işyerlerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "yeni nesil çete" olarak tabir edilen suç örgütlerinin eylemlerine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 27 Ağustos'ta Avcılar ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kundaklama olayı, 5 Eylül'de Kağıthane'de bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı vakası ve 27 Eylül Pazar günü Eyüpsultan'da yine bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı olmak üzere 4 farklı eylemle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah 4 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, kundaklama ve silahlı saldırılarla doğrudan ya da dolaylı bağlantıları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler ile ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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