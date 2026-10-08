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İstanbul Maltepe'de çöken binada bir vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

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İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Valilik, enkazda 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği, "Maltepe'de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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