İstanbul Maltepe'de çöken binada bir vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

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İstanbul Valiliği, "Maltepe'de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı