İstanbul Maltepe'de çöken binada bir vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

İstanbul Maltepe'de çöken binada bir vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Valilik, enkazda 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
İstanbul Valiliği, "Maltepe'de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı