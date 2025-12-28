Fatih'te otoparkta çıkan yangın binaya sıçradı: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te otoparkta çıkan yangın iki katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki otoparkın içinde bulunan hurda eşyalar yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoparkın yanında bulunan 2 katlı binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otoparkta ve binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL