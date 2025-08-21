İstanbul Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmaması sevindirdi, ancak dairede hasar oluştu.

İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'ta saat 20.45 sıralarında 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Panikleyen bina sakinleri sokağa çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
