İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı
İstanbul'un kuzey kesimlerini etkisi altına alan şiddetli sağanak nedeniyle İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'un Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle, İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı.
VATANDAŞLAR ÜST KATLARA ÇIKTI
AVM'de bulunan vatandaşların çoğu üst katlara çıkarken, alt katlarda kalan vatandaşlar ise, dize kadar sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
AVM'deki dükkanlar da sel sularından nasibini alırken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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