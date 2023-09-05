İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı

İstanbul'un kuzey kesimlerini etkisi altına alan şiddetli sağanak nedeniyle İkitelli'de bulunan bir alışveriş merkezini su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.