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İstanbul'daki Depremin Ardından Trakya'ya Yöneliş Artış Gösterdi

İstanbul'daki Depremin Ardından Trakya'ya Yöneliş Artış Gösterdi
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Trakya illerine yöneldi. Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu dikkat çekerken, trafik ekipleri denetimlerini artırdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda vatandaş Trakya illerine yöneldi. Tekirdağ- İstanbul yolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Trakya güzergahındaki illerde yöneldi. Özellikle İstanbul'dan Tekirdağ yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, 34 plakalı araçların oluşturduğu araç trafiği dikkat çekti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı. Trafik ekipleri olası sıkışmaların önüne geçmek için yönlendirme ve kontrol çalışmaları yaptı.

Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yol boyunca dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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