İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL