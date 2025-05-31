İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul polisi, düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa