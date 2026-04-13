İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında birçok ünlü ismin de olduğu 19 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, burada tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

