Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve diğer 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, yurtdışında bulunan 3 şüpheli hakkında da gözaltı kararı olduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu ve yurtdışında oldukları öğrenildi. - İSTANBUL
