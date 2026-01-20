Haberler

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve diğer 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, yurtdışında bulunan 3 şüpheli hakkında da gözaltı kararı olduğu bildirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu ve yurtdışında oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

500

