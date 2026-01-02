Haberler

Güngören'de depoya uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Güngören'de depoya uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören ilçesinde düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 84 bin adet sentetik ecza hap ve 5 bin 900 TL para ele geçirildi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir depoya düzenlenen uyuşturucu baskınında 3 kişi gözaltına alınırken, 84 bin adet sentetik ecza hap,

5 bin 900 TL para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Güngören'de 27 Aralık 2025 tarihinde depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise; 84 bin adet sentetik ecza hap,

5 bin 900 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor