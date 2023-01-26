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İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi katıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik çok sayıda noktada denetim gerçekleştirdi. Denetim noktalarından biri olan E-5 Bakırköy mevkii Edirne istikametine oluşturulan kontrol noktasında çakarlı araçlar tek tek durdurularak plaka sorgulaması yapıldı. 12 Sivil, 108 Resmi ve 52 Motorize olmak üzere toplam 172 unsurun katıldığı denetim saat 19.00'a kadar sürdü. E-5 Bakırköy mevkii Edirne istikametinde yapılan uygulamada, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadı.

(YEÇ-FT-ZB-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Edirne 3. Sayfa Haberler

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