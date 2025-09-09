Haberler

İstanbul'da Tur Otobüsünde Yangın: 3 Araç Hasar Gördü

İstanbul'da Tur Otobüsünde Yangın: 3 Araç Hasar Gördü
Şişli'de bir tur otobüsünde çıkan yangın, otobüsün ön kısmını alevler içinde bıraktı. Yangın sırasında yolcular hızlıca tahliye edilirken, park halindeki üç araç da zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İSTANBUL (İHA) İstanbul Şişli'de yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsü seyir halindeyken ön kısmında yangın meydana geldi. Yangında park halindeki 3 araç da hasar aldı.

Yangın, Şişli Mecidiyeköy'deki Büyükdere Caddesi Edirne istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 34 BMB 738 plakalı tur otobüsünün ön kısmı alevli şekilde yanmaya başladı. Yabancı turistleri taşıdığı öğrenilen otobüste çıkan yangın sonrası otobüs şoförü aracı durdurarak hızlı bir şekilde yolculardan otobüsü tahliye etmesini istedi. Yolcuların tahliyesi sonrası otobüsün ön kısmında başlayan yangın hızlı bir şekilde orta kısmına doğru yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sirayet etti. Polis ekipleri yangının çıktığı caddenin bulunduğu istikameti geçici olarak trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri ise alev topu haline gelen otobüse müdahalede bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tur otobüsünün alevli şekilde yandığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Otobüsün yandığı alanda bulunan park halindeki üç araç yangının sirayet etmesi sonucu hasar aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak açıldı. Otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

