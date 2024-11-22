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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

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İstanbul'da mesai bitimi ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şişli Perpa'da ve Bahçelievler Yenibosna'da Avrupa ve Anadolu yönlerine doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun saat 17.45 itibariyle yüzde 90'a ulaştığı görüldü.

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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