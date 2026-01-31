Haberler

Avcılar'da işyerlerine sıkı denetim: 8'i çocuk 55 şahsın sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi

İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen denetimlerde, 8'i çocuk 55 şahsın sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. 28 yabancı uyruklu şahsın deport edildiği, işletmeye ise adli ve idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

İstanbul Avcılar'da ihbar üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, bir işletmede 8'i çocuk 55 şahsın sigortasız çalıştırıldığını tespit etti. İşletmeye adli ve idari yaptırım uygulanırken oturma izni olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu şahsın deport edildiği öğrenildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı müfettişler ile birlikte Avcılar Yeşilkent Mahallesinde sigortasız kaçak işçi ve çocuk işçi çalıştırdığı belirlenen işletmeye denetim düzenledi. Dron destekli yapılan denetimde, iki iş yerinde toplamda 8'i çocuk, 28'i yabancı uyruklu, 19'u Türk vatandaşı olmak üzere 55 şahsın sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Yapılan soruşturmanın ardından oturma izni olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu şahsın deport edildiği öğrenildi. Sigortasız ve kaçak işçi çalıştıran işletmeye ise adli ve idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
