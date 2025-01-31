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İstanbul'da sahte alkol faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Fatih'te sahte alkol tüketen Suriye uyruklu bir kişi hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih'te iddiaya göre, sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Nidal Mahi hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir şahıstan alkol alan evli ve 5 çocuk babası Suriye uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul'da sahte alkol faciası: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

paranız yoksa içmeyin be kardeşim ucuzlar sahte çıkıyor işte

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