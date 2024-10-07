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İstanbul'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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E-5 Karayolu'nda bir tur servisi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Turan Can Tutaş hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtaramadı.

E-5 Karayolu Avcılar istikametinde bir tur servisi ile motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Turan Can Tutaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Şükrübey mevki İstanbul istikametinde yaşandı. Olayda 22 AOM 409 plakalı tur otobüsü ile Turan Can Tutaş kontrolündeki 34 HZA 212 plakalı motosiklet kaza yaptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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