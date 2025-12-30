Haberler

İstanbul'da birbirine temas eden tankerlerden biri kurtarıldı

Küçükçekmece açıklarında lodos nedeniyle Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker birbirine temas etti. Kıyı Emniyet ve AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu bir tanker kurtarıldı.

İstanbul'da Küçükçekmece açıklarında lodos nedeniyle birbirine temas eden Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden biri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

İstanbul Küçükçekmece Demir Sahasında, lodos nedeniyle Azerbaycan uyruklu Kalbajar isimli 141 metre boyundaki tanker ile Türk uyruklu Alatepe isimli 115 metre boyundaki tanker birbirine temas etmişti. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Lodos nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen tankerler, önce açığa çekildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının önce Azerbaycan uyruklu Kalbajar adlı tanker kurtarıldı. Türk uyruklu Alatepe isimli tankeri ise kurtarma çalışması sürüyor.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilirken tankerleri kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

