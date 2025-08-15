İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
İstanbul'da etkili olan fırtınaya rağmen denize açılan bir gemi battı. Sahil Güvenlik ekipleri, batan gemideki 4 kişiyi sağ olarak kurtardı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda iddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı.
4 KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Batan geminin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
