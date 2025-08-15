İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan bir gemi battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batan gemideki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda iddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı.

4 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Batan geminin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.