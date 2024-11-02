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İstanbul'da Kayıp 6 Yaşındaki Şirin Elmas'ın Cansız Bedeni Bulundu

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Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Aile, televizyon programı aracılığıyla yardım ararken, polis ekipleri ihbar üzerine geniş çaplı arama çalışmaları yaptı.

İstanbul'da kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın cansız bedeni bulundu

İSTANBUL - Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı. Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da Kayıp 6 Yaşındaki Şirin Elmas'ın Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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