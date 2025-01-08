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İstanbul'da Kadın Sürücünün Aracının Freni Tutmadı, 8 Yaralı

İstanbul'da Kadın Sürücünün Aracının Freni Tutmadı, 8 Yaralı
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Fatih Vatan Caddesi'nde kadın sürücünün kullandığı otomobil, freninin tutmadığı iddiasıyla bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Fatih Vatan Caddesi'nde kadın sürücünün kullandığı ve freninin tutmadığı iddia ettiği otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralanırken, faciadan dönüldü.

Kaza saat 12.00'da Fatih Vatan Caddesinde geldi. Edinilen bilgiye göre Dilek Kaya idaresindeki 57 AU 347 plakalı FIAT marka otomobil, Bayram Erten idaresindeki 34 TP 6167 plakalı 32 T Cevatpaşa - Taksim hattında çalışan otobüse Aksaray istikametinde çarptı.

Otomobil içindeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı, facianın eşiğinden dönüldü

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak ambulans ile hastaneye götürdü. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Ekipler, daha sonra kaza yapan otomobili ve otobüsü kaldırdı. Kazanın otomobilin freni tutmadığı için otobüse çarpıp kaza yaptığı öne sürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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