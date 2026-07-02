Haberler

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden göçmenleri tır park alanlarına yönlendirip değerli eşyalarını yağmalayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden ulaştıkları göçmenleri otoyol üzerindeki tır park alanlarına götürdüğü, üzerlerindeki değerli eşyaları yağmalandıkları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollarla girişine, ülkede kalmasına ve farklı ülkelere yasa dışı yollarla geçirilmesine yönelik ilanlar verdikleri belirlenen, Suriye uyruklu oldukları ve kod isim kullandıkları belirlenen A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli şahısların kendileriyle irtibata geçen kişileri A.H. isimli şüpheliye yönlendirdikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, A.H.'nin yasa dışı göçmenleri otoyol üzerindeki tır park alanlarına götürdüğü, burada göçmenlerin üzerlerindeki değerli eşyaların şüpheliler tarafından yağmalandığının belirlendiği öğrenildi. Savcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak