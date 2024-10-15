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Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD Mahkemesinden tutukluluğunun devamına karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıkmıştı. Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi arayarak "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyordu. Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ancak kimsenin cevap vermediği ortaya çıkmıştı.

OĞUZ MURAT ACİ, YÜZDE 75 KUSURLU BULUNDU

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili özel bilirkişi raporu düzenlendi. Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, "Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor." demişti.

"BU ÇOCUĞUN HİÇ Mİ SUÇU YOK"

Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Baştan sona yazılan bilgilerde eksikleri var. Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor. Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratle 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Bunu baştan beri defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu tutanağı tutanda, yazanda, imza atanda hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı? Ölüye çamur atmak çok kolay. Yani nasıl olsa mezardan kalkıp dirilecek değil ama 6 aydır bir mücadele veriyorum. 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım. Öyle basit yaralama değil. O zaman halkımız sizler, bizler yol kenarında durmayalım. Öldüğümüz takdirde yüzde 75 biz suçlu olacağız veya kusurlu olacağız. Öldüğümüzde kalacağız. Yola çıkmayın durmayın biri gelir ehliyetsiz çarpar. Dikkat edelim diye söylüyorum" diye konuşmuştu.

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Timur Cihantimur Trafik Kazaları Eylem Tok Güvenlik İstanbul Türkiye 3-sayfa Hukuk Suç

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Yorumlar (10)

Mert Kalyoncu:

Sakın iade etmeyin. Orada kalıp cezalarını çeksinler.

94
1
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seennu:

Para dünyada her kapıyı açıyor bakalım öbür tarafta ne verebileceksin.

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1
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Yucel Cakir:

Ne iadesi ? Getirip serbest bırakmak için mi ?

49
0
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Enderen:

Ensar vakfına 8-9 haneli bağışını yaparsa idamdan bile yırtar hatta mağdur bile ilan ederler

19
6
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Hasan yılmaz:

iade edilirse 3 gün sonra serbest kalır.... ACİ ailesi dikkat etsin iade talebini red etsin.

21
0
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Revolver:

burda adalet yok, orda kalsın....

17
1
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Erdal Mentese:

bide ölen adam kusurlu çıkmış para kimdeyse canım Türkiyem de haklı o her zaman

11
0
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clan of clans:

Kızılay baskanin kizida iade edilecekmi

10
1
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Kenan Tepretoğlu:

ehliyetsiz olan 8 de 8 kusurludur, nasıl %25, para herşeye kadir bu ülkede

5
0
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volkan yucebas:

çocuk ehliyetsiz olmasa çok az ceza alırdı gerçekten de maktul kusurlu

0
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