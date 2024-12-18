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İstanbul'da Çamura Saplanan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İstanbul'da Çamura Saplanan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Bakırköy Ataköy'de Ayamama Deresi'ne düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çamurdan kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay anı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İstanbul Ataköy'de dereye düşüp çamura saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bakırköy Ataköy'de Ayamama Deresi'ne düşen kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri merdiven yardımıyla indiği dereden kediyi çıkardı. Daha sonra çamura bulanan kediyi yıkayan ekipler, doğal yaşam alanına bıraktı. Kediyi kurtarma anları ise itfaiyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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