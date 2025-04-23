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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Hastaneler Tahliye Edildi

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Hastaneler Tahliye Edildi
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedbiren tahliye edilirken, bazı hastalar sedyeyle dışarı çıkarıldı.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedbiren tahliye edildi.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı hastaneler de tedbiren tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de tahliye edildi. Bazı hastalar sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yan yana dizilen sedyeler kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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