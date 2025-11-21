Haberler

İstanbul'da 25 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Güncelleme:
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İstanbul Şişli'de, 25 kişi bir işletmede yediği yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere başvuran 25 kişinin tedavisine başlandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

