İstanbul'da 25 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL