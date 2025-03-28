İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa