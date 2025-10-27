İstanbul Arnavutköy'de Gençler Arasında Şiddetli Kavga

İstanbul Arnavutköy Şehir Parkı'nda bir grup genç arasında kavga çıktı. Grup içerisindeki bir kişiye diğerleri acımasızca saldırdı. Yumruk darbeleriyle yere düşürdükleri kişinin kafasına tekme attılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Şehir Parkı içerisinde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup içerisinde kavga çıktı. Çıkan kavgada grup içerisindeki bir kişiye diğerleri acımasızca saldırdı. Yumruklar atarak yere düşürdükleri kişinin kafasına tekme attılar. Acımasızca saldırı cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL