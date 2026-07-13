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İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya'da engellendi: 2 tutuklama

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya'da engellendi: 2 tutuklama
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Sakarya polisi, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Araçta metamfetamin, ketamin, extacy hap, ruhsatsız tabanca ve 110 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Sakarya polisi, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. (33) ve G.İ. (46) isimli şahısların kullandığı bir araçla İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevk edileceğini tespit etti. Aracın İstanbul'dan hareket etmesi üzerine fiziki takip başlatan ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde operasyon düzenledi. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda 2 parça halinde 113,35 gram metamfetamin, 100 gram ketamin, 9 adet extacy hap, 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ve G.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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