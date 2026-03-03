Haberler

ABD ve İsrail'den Tahran'a yoğun hava saldırısı

Güncelleme:
İsrail ve ABD, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik ortak hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu birçok sivil yerleşim alanı zarar gördü, yıkılan binaların altında sivillerin olabileceği belirtiliyor. Ekipler, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

İsrail ve ABD tarafından İran'ın başkenti Tahran'ın merkez, doğu ve batı kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. Saldırılar devam ederken, başkentte enkaz kaldırma çalışmaları da başladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılarında başkent Tahran'ın merkez, doğu ve batı kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. Kentin birçok noktasında art arda patlama sesleri duyulurken, çeşitli bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.

İran basını, saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim alanının zarar gördüğünü, bazı binaların yıkıldığını ve farklı noktalarda hasar meydana geldiğini bildirdi. Yıkılan binaların enkazı altında sivillerin bulunduğu belirtilirken, ekiplerin saldırılar devam ederken arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
