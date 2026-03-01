Haberler

İsrail: "İran'ın balistik füze fırlatıcıları ve insansız hava araçları imha edildi"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın balistik füze fırlatıcılarına yönelik saldırılar düzenlediğini ve insansız hava araçlarının imha edildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tahran'daki hedeflere yönelik saldırıların süreceğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın balistik füze fırlatıcılarına saldırı düzenlendiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın balistik füze fırlatıcılarına saldırı düzenlendiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, hava Kuvvetlerinin İran'da faaliyet göstermeye devam ettiği vurgulandı.

Katz'dan açıklama

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun "İran rejimine ait sahaları hedef alan yoğun saldırılar yürüttüğünü" söyledi. Katz, "Tahran'daki hedeflere güçlü bir saldırı düzenlemek için sürekli bir hava köprüsü organize edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

