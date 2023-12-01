İsrail Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Anadolu Ajansı'nda foto muhabirliği ve kameramanlık yapan gazeteci Montaser Mustafa Al-Sawaf hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda gazeteci Montaser Mustafa Al-Sawaf hayatını kaybetti.

"İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tekrar başladı. İsrail ordusunun bugün Gazze şehrine düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı'nda (AA) foto muhabirliği ve kameramanlık yaptığı öğrenilen gazeteci Montaser Mustafa Al-Sawaf hayatını kaybetti. Al-Sawaf, İsrail'in geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırılarda yaralanmış, ailesinden ise 45 kişiyi kaybetmişti. - GAZZE