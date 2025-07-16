İsrail Ordusunun Şam Saldırısında 1 Ölü, 18 Yaralı

İsrail Ordusunun Şam Saldırısında 1 Ölü, 18 Yaralı
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İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı. Saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeler hedef alındı.

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezini hedef aldığı yoğun hava saldırının bilançosu netleşmeye başladı. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Şam'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, saatler önce Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye art arda saldırılar düzenlemişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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