İsrail Ordusunun Şam Saldırısında 1 Ölü, 18 Yaralı

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezini hedef aldığı yoğun hava saldırının bilançosu netleşmeye başladı. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Şam'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, saatler önce Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye art arda saldırılar düzenlemişti. - ŞAM