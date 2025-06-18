İsrail Ordusu Tahran'da Füze ve Nükleer Tesisleri Hedef Aldı

İsrail ordusu, Tahran'da santrifüj üretim sahası ile birden fazla füze fabrikasına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. İran medyası ise İsrail'in Tahran'ın doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ni de hedef aldığını aktardı.

İsrail'in İran'a saldırılarında 6'ncı güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Tahran'da gece boyu İran'ın nükleer silah ve füze programlarının temel unsurları olan ve uranyumu zenginleştirmek için kullanılan bir santrifüj üretim tesisi ile çok sayıda füze fabrikasının hedef alındığı ifade edildi. Hava Kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağının saldırdığı füze fabrikaları arasında, İsrail'e ateşlenen karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve parçaların üretildiği bir tesis ile uçakları vurmak üzere tasarlanan karadan havaya füze sistemleri ve parçalarının üretildiği tesislerin yer aldığı aktarıldı. Saldırı için havalanan jetlerin görüntüleri de paylaşıldı.

Fabrikaların yanı sıra üniversite de hedef alındı

İran medyası ise İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Khojir füze üretim tesisine saldırı düzenlediğini belirtti. Tahran'da saat 05.00 sıralarında şiddetli patlama sesi duyulduğu, İsrail'in Tahran'ın doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ni hedef aldığı belirtildi. - TAHRAN