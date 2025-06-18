İsrail Ordusu Tahran'da Füze ve Nükleer Tesisleri Hedef Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Tahran'da santrifüj üretim sahası ile birden fazla füze fabrikasına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. İran'da, İsrail'in ayrıca İmam Hüseyin Üniversitesi'ni de hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Tahran'da santrifüj üretim sahası ile birden fazla füze fabrikasına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. İran medyası ise İsrail'in Tahran'ın doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ni de hedef aldığını aktardı.

İsrail'in İran'a saldırılarında 6'ncı güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Tahran'da gece boyu İran'ın nükleer silah ve füze programlarının temel unsurları olan ve uranyumu zenginleştirmek için kullanılan bir santrifüj üretim tesisi ile çok sayıda füze fabrikasının hedef alındığı ifade edildi. Hava Kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağının saldırdığı füze fabrikaları arasında, İsrail'e ateşlenen karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve parçaların üretildiği bir tesis ile uçakları vurmak üzere tasarlanan karadan havaya füze sistemleri ve parçalarının üretildiği tesislerin yer aldığı aktarıldı. Saldırı için havalanan jetlerin görüntüleri de paylaşıldı.

Fabrikaların yanı sıra üniversite de hedef alındı

İran medyası ise İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Khojir füze üretim tesisine saldırı düzenlediğini belirtti. Tahran'da saat 05.00 sıralarında şiddetli patlama sesi duyulduğu, İsrail'in Tahran'ın doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ni hedef aldığı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma

Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.