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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişlettiğine dair harita yayınladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişlettiğine dair harita yayınladı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde kontrol alanını genişlettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı. Askerlerin Litani Nehri kuzeyindeki Nebatiye yakınlarında faaliyet gösterdiği ve 'operasyonel gereklilikler' gerekçesiyle 10 kilometre içinde konuşlandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birliklerin kontrol alanını genişlettiğini gösteren bir harita yayınladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, Nisan ayında yayınladığı ve Lübnan'ın güneyinde sözde tampon bölgesini gösteren haritanın ardından yeni bir harita yayınladı. Buna göre İsrail askerlerinin, Lübnan'da birkaç kilometre daha ilerlediği ve Litani Nehri'nin kuzeyindeki Hizbullah'ın kalesi Nebatiye yakınlarında faaliyet gösterdiği görüldü. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin "operasyonel gereklilikler" nedeniyle Lübnan topraklarının yaklaşık 10 kilometre içindeki "güvenlik bölgesinde" konuşlandırıldığı ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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