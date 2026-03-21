İsrail ordusu: "İran'da savaş uçağımıza füze ateşlendi, hasar yok"

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran semalarında savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını, ancak uçakta hasar olmadığını açıkladı. İsrail savaş uçakları daha önce de İran'ın uçaksavar füzeleri tarafından hedef alınmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, İran üzerindeki İsrail savaş uçağına karadan havaya füze ateşlendiği ifade edildi. Uçakta herhangi bir hasar olmadığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, birçok kez İran'ın uçaksavar füzelerinin ateşi altında kaldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
