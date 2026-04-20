İsrail'den Lübnan'da ateşkes ihlali: 4 kasabaya saldırı
Lübnan basını, İsrail'in 17 Nisan'da başlayan ateşkesi ihlal ederek güneydeki dört kasabaya saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırının detayları henüz netleşmedi.
Lübnan basını, İsrail'in yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek, ülkenin güneyindeki 4 kasabaya saldırı düzenlediğini bildirdi.
İsrail, Lübnan ile 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesi ihlal etti. Lübnan basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki 4 kasabaya saldırı düzenlediğini bildirerek, Qaqaiyat al-Jisr, Shamaa, Taybeh ve Al-Qusayr kasabalarının hedef alındığını aktardı. Saldırıdaki mal ve can kaybı henüz bilinmiyor. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı