İsrail Kirmanşah'taki Farabi Hastanesine Füze Saldırısı Düzenledi

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İsrail'in Kirmanşah kentinde bulunan Farabi Hastanesine düzenlenen füze saldırısında hastanenin çeşitli bölümlerinde ciddi hasar meydana geldi. Yerel saatle 09.00 sularında gerçekleştirilen saldırıda kentte çok sayıda patlama sesi duyuldu ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail'in Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesini vurduğu ve hastanenin çeşitli bölümlerinde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail'in Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesini vurduğu açıklandı. Yerel saatle 09.00 sıralarında Farabi Hastanesi ve Tıp Merkezi ile çevresindeki binalara bir füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonrasında Farabi Hastanesi'nin çeşitli bölümlerinde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kentte çok sayıda patlama meydana geldiği ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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