İran'ın İsrail saldırısında yaralı sayısı 3'e yükseldi

İran, Tel Aviv bölgesine düzenlediği füze saldırısında yaralı sayısının üçe yükseldiği bildirildi. Saldırıda misket başlıklı füzeler kullanıldı ve sivil halkın korunma talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv bölgesine düzenlenen İran saldırısında yaralı sayısının üçe yükseldiği bildirildi.

İran, İsrail'in merkezinde Tel Aviv bölgesine saldırdı. İsrail polisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, daha önce iki olarak bildirilen yaralı sayısının üçe yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "Kısa süre önce Tel Aviv bölgesine füze saldırısı başladı. Saldırı sırasında misket başlıklı füzeler düştü ve birden fazla noktada hasara yol açtı. Bir olay yerinde, sığınaklara girmemiş siviller görüldü ve yakınlarına düşen bir misket başlıklı füze 3 sivilin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Görüntüler, sivillerin korunma ve Sivil Savunma Komutanlığı'nın talimatlarına uyma konusundaki bağlılıklarını açıkça gösteriyor. Bu olayda yaralanmalar hafif olmakla birlikte, olay daha ciddi can kayıplarıyla sonuçlanabilirdi. Bir kez daha vurguluyoruz: alarm çaldığında sığınaklara girmenin önemi büyüktür. Lütfen, hayat tehlikesi oluşturabilecek gereksiz risklerden kaçının" denildi.

İsrail polisi, füzenin düşme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. - TEL AVİV

