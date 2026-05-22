"Küresel Sumud Filosu'nda" yer alan aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıda alıkonulan ve aralarında 80 Türk vatandaşının da bulunduğu 406 aktivist İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin res'en soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça, İsrail donanmasında yer alan unsurların, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'mala zarar verme' ile 'eziyet' suçlarını işlediği değerlendirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
