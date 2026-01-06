Haberler

Kudüs'te Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail'deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı düzenlenen Ultra Ortodoks Yahudiler'in protestolarında bir otobüs kalabalığa daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İsrail'deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına otobüsün dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler'in zorunlu askerlik uygulamasına karşı protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapatırken, bazı göstericiler ise gazetecilere saldırdı.

Tansiyonun yükseldiği protestolar sırasında Jeremiah Caddesi'ndeki göstericilerin arasına bir kişi otobüs ile daldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü. - KUDÜS

