İsrail Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi Hakim Karşısında

Güncelleme:
Sde Teiman askeri hapishanesinde bir Filistinli esirin tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı için gözaltına alınan İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, hakim karşısına çıktı. Tomer-Yerushalmi, sızdırma eyleminin kendisine ait olduğunu itiraf ederek istifa etti.

İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, İsrail'de bulunan Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntüleri basına sızdırması nedeniyle dün gözaltına alınmasının ardından bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Gazze'den alıkonan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'de bulunan Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntüleri basına sızdıran İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Cuma günü görüntüleri kendisinin sızdırdığını itiraf ederek aldığı baskılar sonucu istifa etmişti. Dün akşam saatlerinde IDF başsavcısı Matan Solomosh ile birlikte gözaltına alınan Başsavcı Tomer-Yerushalmi, bugün Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Tomer-Yerushalmi'in Çarşamba günü öğle saatlerine kadar gözaltına kalmasına karar verildiği kaydedildi.

Mahmeke salonuna sivil kıyafetlerle gelen Tomer-Yerushalmi ve Solomosh hakkındaki soruşturmanın dün başlatıldığı aktarıldı.

Polisten gözaltı süresinin 5 gün daha uzatılmasını talebi

İsrail polisi, devam eden soruşturmayı engellemeye çalışacaklarına dair gerekçeleri olduğunu belirterek gözaltı sürelerinin 5 gün daha uzatılmasını talep etti. Polis açıklamasında, soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 şüphelinin soruşturulduğu kaydedilerek olayla ilgisi olduğu iddia edilen 2 kişiden de ifade alındığı bildirildi.

İstifa mektubunda görüntüleri sızdığını itiraf etti

Filistinli esirin tutulduğu İsrail hapishanesinde tecavüze uğramasına ilişkin görüntüler geçtiğimiz yılın Ağutstos basına sızdırılmıştı. Yifat Tomer-Yerushalmi, Savunma Bakanı Israel Katz'ın kendisinin görevden alınacağını duyurmasının ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e istifasını sundu. İsrail basınında yer alan bir haberde, Tomer-Yerushalmi'nin istifa mektubunda görüntüleri kendisinin sızdırdığını itiraf ettiğini duyurdu. Haberde, Tomer-Yerushalmi'nin "hukuk sistemine yönelik yürütülen kara propagandaya karşı koymak için görüntülerin basın tarafından yayımlanmasını onayladım" dediği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
