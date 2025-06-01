Isparta'nın Gelendost İlçesinde Yol Uygulaması Yapıldı

Isparta'nın Gelendost İlçesinde Yol Uygulaması Yapıldı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında 100 kişi sorgulanırken, 43 araç kontrol edildi. İki araca ise trafik ihlali nedeniyle idari para cezası kesildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yapılan yol uygulamasında 100 kişi sorgulandı, 43 araç kontrol edildi. 2 araca idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gelendost ilçesinde, Konya–Isparta Karayolu üzerinde dün 14.30 ile 15.30 saatleri arasında yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler, 100 şahsı sorgularken 43 aracı da kontrol etti. Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 2 araca idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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