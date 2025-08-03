Isparta'da Yol Çalışması Sonrası Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Isparta'da Yol Çalışması Sonrası Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yol çalışmasını fark edemeyen sürücünün aracı takla attı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yol çalışmasını geç fark eden sürücü, aracını toprak yığınından kurtarmaya çalışırken takla attı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Camikebir Mahallesi 2. Isparta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabri Ç. 32 SF 575 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yol üzerine yapılan kazı çalışması nedeniyle kendi şeridinin trafiğe kapalı olduğunu geç fark etti. Aracını yol üzerindeki toprak yığınından kurtarmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada Sabri Ç. araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Sabri Ç.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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